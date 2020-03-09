تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بقرار اعتزالها الفن لهذا السبب

فاجأت فنانة شهيرة، الجميع بقرار اعتزالها الفن، وذلك بعد شهور قليلة من إعلان طلاقها.

وقالت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، في تصريحات تلفزيونية،:« بنسبة 90% لن أتواجد على الساحة الفنية خلال العام المقبل، أريد رعاية ابني، والشهرة أصابتني بالملل». وكانت نادين نجيم أعلنت طلاقها في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى الاحترام المتبادل مع طليقها لصون العشرة.

وتابعت في قرار نيتها الاعتزال: هذه الفكرة اقتربت منها كثيرا، وبنسبة كبيرة جدا لن أكون متواجدة في أي عمل فني خلال العام المقبل، أولادي في هذا العمر يحتاجون إلي، وأنا بحاجة لهم أيضًا“.

وأوضحت الفنانة اللبنانية :« هم السعادة الحقيقة بعيدا عن السلبيات وعن فكرة السخافات التي أسمعها طوال الوقت».

وأضافت: «مسألة تركي الفن تراودني بشكل يومي، أريد قضاء أكبر وقت ممكن مع أبنائي، لأنني أشعر بسلام وطمأنينة معهم».

وعن اختيار شخصيتها في مسلسل "خمسة ونص" قالت نادين "أحببت القصة وهي تشبه قصص كثير من النساء، لكن بيان (الشخصية التي أدّت دورها نادين في العمل) حظها كان سيئاً في بعض الأماكن ونهايتها كانت ظالمة.

وعما الذي غيره فيها العام 2004 أي بعد أن فازت بلقب ملكة جمال لبنان قالت نادين "كان حلم بالنسبة لي، خطّطت لهذا اليوم ، ووضعته في بالي، ووصلت له، وفي عمر 19 عاماً شعرت بالسعادة كون الحياة لم تخذلني ولا الله".

