شاهد.. شركة تامر حسني تُصدر بيانًا بشأن التعاقدات

أصدرت شركة النجم تامر حسني بيانًا جديدًا، جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جاء نص البيان: تنبيه مهم.. تعلن شركة TH production بأن الشركة غير مسئولة عن أي تعاقدات لأي عملاء خارج شركتنا في كل

من الحفلات داخل مصر وخارجها والأفراح الداخلية والخارجية مع أي جهة أو منظم أو متعهد حفلات من دون الرجوع لشركة TH Production للتأكد من موافقة الشركة و الفنان على أي من هذه التعاقدات والمواعيد المحددة لها والأسعار الخاصة بها.. الشركة سوف تتخذ الإجراءات القانونية كافة لحماية حق الفنان والشركة مع أي جهة او مؤسسة تتعاقد على أي تعاقد باسم الفنان من دون الرجوع له ولشركته الخاصة.

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يذكر أن النجم الكبير تامر حسني يستعد لطرح ألبومه الجديد، الذي لم يتم تحديد اسمه حتى الآن، ومن المقرر طرحه في صيف عام 2020 الجاري، ومن المرجح أيضًا أن يتم طرحه في عيد الفطر 2020.