ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ فيديو كليب أغنيته الجديدة "شهد الحروف" عبر "يوتيوب" التي تحمل عنوان ألبومه الجديد، والتي هي من كلمات الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، ومن إخراج سعيد الماروق.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات وهي: قاضي غرامي ، يكفي غياب ، عيد ميلاد ، المسألة فيها إن ، بنام ، شهد الحروف ، جفن الليل ، شمسك غايبة ، ياللي احبك موت ، لحظة هواي ، وتعاون المهندس في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء وهم : بدر بن عبدالمحسن ، سعود بن عبدالله ، خالد المريخي ، يوسف الشطي ، فهد بن خالد ، دايم السيف ، وتوزيع حسام كامل ، زيد عادل ، مدحت خميس ، خالد عز ، سيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المهندس يطرح كليب أغنيته الجديدة "شهد الحروف"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.