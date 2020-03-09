القرار النهائي:كاميلا لن تلقب بـ"الملكة الزوجة" حين يصبح تشارلز ملكاً

ميرنا وليد - بيروت - بينما ينتظر الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عاماً أن يرث العرش الملكي من والدته الملكة اليزابيث الثانية، ويصبح ملكاً، يضع قصر كلارنس هاوس النقاط على الحروف بشأن لقب زوجته ​كاميلا باركر​بولز البالغة من العمر 72 عاماً.

وأكد القصر أن كاميلا لن تلقب بـ"الملكة الزوجة".

وقال متحدث بإسم تشارلز وكاميلا أن سيتم تلقيبها "الأميرة الزوجة" وقد تم اتخاذ هذا القرار منذ زواجهما في الـ2005 ولم يتغير أي شيء بشأن هذا الموضوع.

وتجدر الإشار أن في قوانين العائلة المالكة عندما يتزوج رجل في السلالة الملكية، زوجته تأخذ اللقب الانثوي المشتق من لقبه مثلا إذا كان ملك تصبح الملكة الزوجة، إنما في حالة كاميلا ونظراً لكونها الزوجة الثانية لن يتم ذلك.

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