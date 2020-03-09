يوسف الخال يحيي ذكرى وفاة والده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ ذكرى وفاة والده يوسف الخال الـ33، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للراحل وأرفقها بقصيدة رثاء قال فيه:"آذار١٩٨٧ ٣٣ سنة غياب من عمر المسيح يا بيّي.. إسمي إسمَكْ دَمّي دَمّك شَكلي متلَك حروفي منَّك إنتْ..إنتْ و أكيد أنا أنا بس قدّ ما طلُعتْ و قَدّ ما كبِرتْ بضَْلّ صغير قدّ الذَرّة بِترابكْ".

ومن ناحية أخرى، كان سخر الخال من الوضع المتردي الذي نواجهه حاليا وانتشار فيروس كورونا في لبنان.

ونشر صورة لمجموعة طلاب يدرسون تحت الشجرة معلقا عليها بطرافة قائلا: "عدنا للتعليم تحت ظلال الشجر حتى تشرين القادم.. اللـهــم فاشــهــد ..... اني قد بلغــــــــت ماذا بعد ؟".

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