ساندي : "أنا من إكتشفت هنا الزاهد" والأخيرة تردّ

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أثارت الفنانة المصرية ​ساندي​ جدلاً واسعاً في حديثها مؤخراً عن أنها هي من إكتشفت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ وفتحت لها المجال سينمائياً لتحقق شهرة واسعة اليوم، ردّت الزاهد على كلام ساندي هذا ونفته إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا بس عايزة أقول حاجة الاستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من أدخلني عالم التمثيل سنة ٢٠٠٩ مش حد تاني وكان شرف ليا وشكرا ونيس وأحفادة".

وبدورها عادت وردت ساندي على كلام الزاهد هذا قائلةً:"لو هنفترض ان الفنان محمد صبحي اكتشفك كطفله ف هعتبر نفسي اكتشفتك ك مزة المزز، أولا ما تزعليش من صراحتي اني زعلت منك هي مجرد صراحة في إجاباتي علي الإعلاميين ولست بحاجه لافتعال مشكله وإذا كنت بفتخر اني اكتشفتك كممثله ف انا بتكلم عن وقت شهرتك مش طفولتك وده من حبي".

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