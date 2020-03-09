محمد رمضان ليس الوحيد الذي منع من الغناء.. شيرين وأصالة وغيرهما أيضا

ميرنا وليد - بيروت - أثار بالفترة الاخيرة خبر منع الفنان ​محمد رمضان​ من الغناء في مصر جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض للقرار والحقيقة أن قبل محمد رمضان عدد كبير من الفنانين واجهوا ازمات للغناء في مصر ومنعوا لسبب او لآخر.

أبرز هؤلاء الفنانين هي الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب اتهامها في بلاغ رسمي بـ"الإساءة إلى مصر" واتخاذ نقابة المهن الموسيقية قراراً بوقفها عن الغناء وإحالتها إلى التحقيق، بعد احياء حفلها في البحرين عندما قالت: "أي واحد بيتكلّم في مصر يُسجن على الفور".

وبالعودة بعض السنوات للوراء أصالة تعرضت للمنع من الغناء في مصر العام 2010، بسبب ما بدر من إساءات منها تجاه مجلس النقابة، حتى حضورها إلى النقابة، وخضوعها للتحقيق معها، بعد أن تم إرسال إنذارين لها ولم تحضر وقتها.

كما قرّرت نقابة المهن الموسيقية إيقاف تامر حسني في العام 2004، وتجميد عضويته وإحالته للتحقيق، بسبب مذكرة تفيد بأن المطرب رفض الغناء بأحد الخيم الرمضانية

وبالفترة القصيرة الماضية قرّرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، وقف الفنان محمد الشرنوبي عن الغناء لحين حلّ النزاع مع المنتجة سارة الطباخ وديّاً أو قضائياً.

