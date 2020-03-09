محمد رمضان ومريم أوزرلي بالإطلالة نفسها..شاهدوا!!-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري ​محمد رمضان​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة ظهر فيها إلى جانب الممثلة التركية ​مريم أوزرلي​، حيث أنهما إرتديا السترة نفسها.

وكان إرتدى رمضان السترة التي هي باللون الأسود ومرصعة بأجنحة باللون الذهبي العام الماضي، بينما ظرت فيها أوزرلي مؤخراً في شوارع لوس أنجلوس.

ومن ناحية أخرى كان فاز رمضان بجائزة ضمن حفل International Fashion Awards. ونشر صوراً له يمسك الجائزة في يديه خلال استلامها على المسرح وكتب: “ملك الأزياء العربية للرجال 2020 ... شكرا على جوائز الأزياء العالمية”.

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