تمديد فترة حجز عبدالله بوشهري في الحجر الصحي فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - تم حجز الفنان الكويتي ​عبد الله بوشهري​ في الحجر الصحي منذ أن عاد الى بلده آتيا من إيران خوفاً من أن يكون مصاباً بفيروس كورونا. وعلى الرغم من انتهاء فترة الاسبوعين المخصصتين للحجز الا انه تم اتخاذ قرار جديد في هذا الخصوص فنشر بوشهري مقطع فيديو جديد يؤكد فيه تمديد فترة اقامته بالمكان المخصص لمسافرين الآتين من البلدان الموبوءة على الرغم من انتهاء المدة الممنوحة لتحديد إمكانية الإصابة بفيروس كورونا أم لا بانتظار نتائج الفحوصات الطبية : " الفحص يكون يوم الخميس والنتائج ما أدري متى تخرج ؟"

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