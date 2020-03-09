خاص- هل اعتذرت شيرين عبد الوهاب نهائياً عن غناء تيتر 2020 لنادين نسيب نجيم؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد الكثير من الأخذ والرد والاخبار يبدو ان الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ لن تغني تيتر مسلسل 2020 من بطولة الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ والممثل قصي خولي في رمضان 2020 وهو بعنوان 2020. فقد اعتذرت شيرين حسب بعض المصادر الخاصة عن الغناء.

فهل تكون المشاكل التي واجهت زوجها الفنان حسام حبيب بالفترة الماضية هي السبب؟

وكان قد أعلن حسام لطفي محامي شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب أن موكله حر طليق وذلك لأن حكم الحبس سنة الذي صدر ضده هو حكم ابتدائي في جنحة ضرب، مرفق بها تقرير طبي بكدمة في البطن من قبل المنتج ياسر خليل، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعد جلسة الاستئناف يوم 9 إبريل المقبل، مؤكدا أنه سيتم إصدار بيان رسمي يتم فيه كشف ملابسات وتفاصيل ما حدث.

يشار إلى أن المحكمة الناظرة في قضية حسام حبيب والمنتج ياسر خليل هي محكمة الجنح، ولو كان هناك إشهار لسلاح ناري لكانت القضية تحولت إلى محكمة الجنايات وهو لم يحدث، ما يمكن أن يلعب لمصلحة حسام حبيب عند استئناف الحكم.



