ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ إنها تعيش تحت الاضواء، وأن كل ما تفعله يمكن أن يؤثر على مستقبل ولديها.

وعن مدى تقبلها لعيشهما مع زوجة أب، أعربت نادين خلال مقابلة ببرنامج "​دبي كروز​"، والذي تقدمه الممثلة المغربية ​ميساء مغربي​، عبر قناة "دبي"، عن رفضها التام لذلك، وقالت: "ممنوع وخط أحمر".

وكشفت أنها لم تعلن سبب طلاقها إنطلاقاً من النضج والتربية، ومن مراعاة المصلحة العليا، أي مصلحة طفليها التي تتفوق على كل ما عداها.

وأشارت نادين إلى أن ما لا يعرفه الكثيرون، هو أنها تفكر يومياً بالإعتزال، من أجل قضاء أطول وقت ممكن مع ولديها.

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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تكشف موقفها من أن يعيش ولديها مع زوجة طليقها.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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