بسبب أغاني المهرجانات .. زكي فطين عبد الوهاب يهاجم عمرو دياب

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مارس 2020 11:02 صباحاً - نشر الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” هاجم من خلاله الفنان ” عمرو دياب ” بسبب أغاني المهرجانات والقرار الخاص بمنعها .

وانتقد زكي فطين عبد الوهاب أغاني عمرو دياب والموسيقى التي يقدمها واصفا ما يقدمه ب ” الإفلاس الفني ” ولم يتطور منذ 20 عاما على عكس أغاني المهرجانات التي تتطور بشكل سريع .

فكتب قائلا : ” أنا عارف إن في ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات .. نفسي أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة بمناسبة إيه ” .

وتابع : ” أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هي هي من ٢٠ سنة .. ده إفلاس فني ما بعده إفلاس .. أغاني المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ حلمي بكر ” .