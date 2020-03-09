فيلم Onward يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ40 مليون دولار

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدر فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «أونوارد» إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما، مساء الأحد.
وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته توم هولاند، كريس برات، وجوليا لوي دريفوس، إيرادات بلغت 40 مليون دولار.
وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرعب والغموض «ذا إنفيزابل مان»، الذي يشارك في بطولته إليزابيث موس، ألديس هودج، وهارييت داير، جامعاً 15.15 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والدراما «ذا واي باك»، والذي يؤدي أدوار البطولة فيه كل من بن أفليك، إد هاريس، وكولين فاريل، محققاً إيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.
وحل في المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرة «سونيك ذا هيدجهوج»، الذي يشارك في بطولته بين شوارتز، جيم كاري، جيمس مارسدن، وتيكا سومبتير، جامعاً 8 ملايين دولار.
واحتل المركز الخامس فيلم المغامرة والدراما «ذا كول أوف وايلد»، الذي يؤدي أدوار بطولته هاريسون فورد، كارين جيلان، كارا جي، وبرادلي ويتفورد، محققاً إيرادات بلغت 7 ملايين دولار.
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