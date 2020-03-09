كارول سماحة ترفع منسوب التشويق بعد الكشف عن برومو كليبها الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر الجمهور طرح كليب “مش هعيش” للنجمة اللبنانية كارول سماحة بفارغ الصبر، وذلك منذ إطلاق الأغنية قبل عدّة أيام.
وكشفت كارول في الساعات الماضية عن الإعلان الدعائي الخاص بالكليب من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما رفع منسوب التشويق لدى جمهورها لمشاهدة العمل.
وحققت الأغنية أكثر من نصف مليون استماع بعد أقل من أسبوع على إصدارها حصرياً عبر موقع وتطبيق “أنغامي” الموسيقي.
أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.
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