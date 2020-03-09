إيفا غرين: أنا “بيتوتية” وخجولة بطبعي

متابعة بتجـــــــــرد: وصفت الممثلة الفرنسية إيفا غرين، نفسها بـ”البيتوتية”، مشيرة إلى أنها تفضل المكوث في البيت بصحبة كتاب عن السهر بالخارج.

وأكدت أنها خجولة بطبعها وتفضل أن تترك مسافة بينها وبين الناس عندما تقابلهم للمرة الأولى، منوهة بأن ذلك ما جذبها إلى التمثيل لأنه يجعلها ترتدي قناعاً تختبئ وراءه.

وأكدت غرين (39 سنة) أن الشخصيات التي تمثلها لا تعبر عنها بالضرورة بل إن أدوارها الجريئة ربما تتناقض مع شخصيتها الطبيعية وخجلها في الحياة، لافتة إلى حرصها على تنويع أدوارها لكي لا تحصر نفسها في نمط معين.

وأوضحت أنها كانت تفضل تمثيل الأدوار الشريرة لأنها تعطيها الفرصة للتنفيس عن مشاعرها وأحاسيسها الحقيقية في الحياة، ولكنها تحاول التخلص من أسر الشخصية بمجرد انتهاء العمل وعودتها إلى المنزل.

Advertisements

وأشارت إلى أنها كانت تلميذة هادئة في المدرسة، ولديها شغف بالآثار المصرية والفراعنة منذ أن زارت متحف اللوفر وهي في سن السابعة، وتهوى القراءة عن الحضارة الفرعونية القديمة كما تهوى جمع الحيوانات المحنطة والحشرات.

وأعربت النجمة الفرنسية عن حلمها بالوقوف على خشبة المسرح إذا وجدت النص الذي يغريها لأنها تشتاق إلى مواجهة الجماهير.

من جانب آخر، ذكرت غرين أنها قررت ممارسة التمثيل عندما شاهدت النجمة إيزابيل أدجاني في فيلم قصة أديل وصارحت أمها التي خافت في البداية أن يتناقض التمثيل مع طبيعتها كفتاة حساسة، ولكنها دعمتها بعد ذلك لتحقيق حلمها.