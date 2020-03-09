أمير كرارة يعتذر عن “العقرب”

متابعة بتجـــــــــرد: تراجع الفنان المصري أمير كرارة عن موافقته على تقديم فيلم “العقرب”، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج بيتر ميمي.
وقال مصدر من داخل الفيلم أن كرارة أبدى عدم إعجابه بفكرة الفيلم رغم تحمسه لها عند تلقيه عرضاً بشأنها، حيث كانت تدور أحداثه في المستقبل، ويجسد خلاله كرارة شخصية سجين يسعى إلى الهرب.
وأضاف المصدر أن الجهة المنتجة جمدت مشروع الفيلم في الوقت الحالي لحين إيجاد بطل آخر لتقديمه.
يذكر أن آخر أفلام أمير كرارة كان فيلم «كازابلانكا»، الذي عُرض في موسم عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، والفنان التركي خالد أرغنش، من تأليف خالد أرغنش وإخراج بيتر ميمي.
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