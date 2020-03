تحويل لعبة The Last of Us إلى مسلسل تلفزيوني

متابعة بتجــــــــرد: كشفت شركة “نوتي دوج” المطورة للعبة الفيديو The Last of Us التي يمارسها اللاعبون عبر أجهزة بلاي ستيشن، عن قيام شبكة بث الأفلام عبر الإنترنت “هوم بوكس أوفيس” بتحويل اللعبة إلى مسلسل تلفزيوني. ويتولى إعداد المسلسل كريج مازين منتج مسلسل “تشيرنوبيل” الذي عرضته شبكة (إتش.بي.أو)، ونيل دروكمان مدير تطوير اللعبة. وقال كريج مازين: “بلا شك يعتبر نيل دروكمان أفضل مؤلف قصص في مجال تطوير ألعاب الفيديو ولعبة لاست أوف آس مؤلفه العظيم، الحصول على فرصة لتحويل هذا العمل الفني الرائع إلى مسلسل ظل حلماً بالنسبة لنا على مدى سنوات”. وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن الحلقات التلفزيونية ستغطي أحداث اللعبة الأصلية، التي صدرت عام 2013 وتنتمي إلى فئة ألعاب المغامرات المخيفة، حيث يخوض اللاعبون المغامرة مع جويل وإيلي في أمريكا ما بعد نهاية العالم.

