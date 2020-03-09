“الجوكر” يغادر السينما إلى الواقع ليهدد مدينة بالقتل

متابعة بتجـــــــــرد: تورط أمريكي في تهديدات إرهابية نقلها عبر البث المباشر على صفحته في موقع فيسبوك، وهو يتجول متقمصاً هيئة شخصية “الجوكر”.

واستجابت شرطة مقاطعة سان لويس في ولاية ميزوري، لبلاغ حول رجل ينقل تهديدات بالقتل عبر البث المباشر أثناء تجوله في مدينة “يونيفيرستي سيتي”، وفق ما نقلت صحيفة “سان لويس بوست” المحلية.

ويُظهر مقطع فيديو استمر لنحو ساعة على حساب جيرمي جوزيف غارنير، حديثه إلى الكاميرا بداية من غرفة منزله وخروجه إلى الشارع ووصوله إلى أحد المطاعم، وقوله “نعم أقوم بهذا الفعل من أجل الاهتمام، لكن الاهتمام الذي أريده هو اجتياح العالم، سأبدأ بقتل أشخاص فور وصول متابعي هذا البث إلى 1000 شخص، وبعد وصولهم إلى هذا الرقم سأخرج لقتل المزيد”.

واعتقلت الشرطة الرجل البالغ 41 عاماً أثناء استمرار البث المباشر، واحتجزته رهن الاعتقال بدون كفالة، ووجهت بمسح مقطع الفيديو من على صفحته بموقع التواصل.