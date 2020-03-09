متابعة بتجـــــــــرد: أدلى نجم “مسرح مصر” علي ربيع بتصريحات هامة خلال استضافته ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه عمرو الليثي على فضائية “النهار”، حيث كشف عدم وجود علاقة قرابة تجمعه بنجم الكرة العالمي محمد صلاح.
ولكن ربيع أوضح أن هناك علاقة صداقة تجمعه بصلاح منذ سنوات طويلة، وقبل تحقيقهما الشهرة، موضحًا أنه يتواصل معه بشكل مستمر ويتحدث معه قبل كل مباراة.
وأكد علي ربيع أنه شعر بضيق لانتهاء عروض “مسرح مصر”، لكن تقديم أكثر من 130 عرضاً جعل فريق العمل يخشى من خسارة الجمهور الكبير الذي كونه هذا العمل المسرحي مشيرًا أنه يستعد لتقديم عمل آخر مع أشرف عبد الباقي.
وأكد ربيع أنه من عشاق أعمال النجم عادل إمام.
ولم يتطرق علي ربيع لحياته الخاصة خلال هذا اللقاء، ولم يتحدث عن خلافاته مع طليقته التي انفصل عنها منذ أكثر من عام.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع يكشف حقيقة وجود صلة قرابة تجمعه بمحمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.