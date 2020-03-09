علي ربيع يكشف حقيقة وجود صلة قرابة تجمعه بمحمد صلاح

متابعة بتجـــــــــرد: أدلى نجم “مسرح مصر” علي ربيع بتصريحات هامة خلال استضافته ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه عمرو الليثي على فضائية “النهار”، حيث كشف عدم وجود علاقة قرابة تجمعه بنجم الكرة العالمي محمد صلاح.

ولكن ربيع أوضح أن هناك علاقة صداقة تجمعه بصلاح منذ سنوات طويلة، وقبل تحقيقهما الشهرة، موضحًا أنه يتواصل معه بشكل مستمر ويتحدث معه قبل كل مباراة.

وأكد علي ربيع أنه شعر بضيق لانتهاء عروض “مسرح مصر”، لكن تقديم أكثر من 130 عرضاً جعل فريق العمل يخشى من خسارة الجمهور الكبير الذي كونه هذا العمل المسرحي مشيرًا أنه يستعد لتقديم عمل آخر مع أشرف عبد الباقي.

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وأكد ربيع أنه من عشاق أعمال النجم عادل إمام.

ولم يتطرق علي ربيع لحياته الخاصة خلال هذا اللقاء، ولم يتحدث عن خلافاته مع طليقته التي انفصل عنها منذ أكثر من عام.