متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت وكالة “سبوتنيك” أن مغنية روسية من إقليم كراسنودار، أنستاسيا فيشنيوفسكايا، سقطت عن المسرح خلال العرض وكسرت قدمها.
ووقع الحادث في حفل استقبال المحافظ، عندما اقتربت الفنانة من حافة المسرح. حيث لم تتمكن الفتاة في مرحلة ما من الحفاظ على توازنها وسقطت إلى الأوركسترا.
ويظهر على مقطع الفيديو والمغنية تسقط على مسافة عدة أمتار ورغم أنها قد تلقت كسر في القدم فإنها تابعت الغناء حتى النهاية، حسب ما نقلته قناة “360”.
وتم نقل الفنانة إلى المشفى بعد الأداء وهي قد خضعت لعملية جراحية يوم أمس السبت.
في وقت سابق، تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط مؤلم للفنانة السورية ميادة الحناوي، خلال إحيائها حفل على المسرح الصيفي في صفاقس جنوبي تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – نجمة تسقط على المسرح.. تكسر قدمها وتكمل الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.