انفصال أنغام عن احمد ابراهيم؟ والأخير يمنع التعليق

أثار الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الجدل بعدما وجه رسالة شكر إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشر “إبراهيم” صورة لزوجته مع ولديهما عبر حسابه على إنستغرام وكتب: “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة التي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول زوجتي وأم ولادي“.

هذه التغريدة أثارت بلبلة بين رواد مواقع التواصل، خاصة ان احمد ابراهيم لم ينشر أي صورة أو يوجه أي كلمة الى زوجته انغام في هذه المناسبة بل تجاهلها، ما دفع بالكثيرين الى التساؤل هل أحمد انفصل عن أنغام؟

أيضاً رصدنا تعليق أحد الأشخاص على الصورة التي نشرها أحمد ابراهيم، حيث أشار أحدهم “أكيد أنغام ستحزن “جهز نفسك للمشاكل” المراة عمرها لا ترضى أن يتغزل زوجها في طليقته حتى لو بينهما اطفال وانت قمت بمغازلة طليقتك علناً والله يكون في عون أنغام”.

الا ان احمد ابراهيم لم يسكت بل رد على التعليق متسائلاً: “تزعل ليه دي ام اولادي”.

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لكن بعد لحظات منع احمد ابراهيم التعليقات على الصورة.

كما ترددت أنباء عن طلاق الفنانة أنغام من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وعودة الأخير الى زوجته الأولى، خاصة بعدما أكد الروائي المصري أسامة الشاذلي تلك الأنباء، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر: “انغام اتطلقت واحمد إبراهيم عاد الى زوجته الاولى”.

إلا ان أحمد ابراهيم عاد وكتب تعليقاً على انستغرام جاء فيه: “الأساتذة الصحفيين الذين يحاولون ان يتواصلوا معي.. آسف لعدم الرد.. أحب أوضح.. أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019احترامًا لرغبتها ثم عدت لها غيابياً لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي.. ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد.. حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. اختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده الذي ما زال هو الآخر “على ذمتي” .. وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال “حتى الآن”.. لكن محدش عارف بكرة جايب أيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل هذا يا جماعة لان نشرت تعليق فيه تحية لأم أولادي في يوم المرأة العالمي”.

كما لفتنا إلغاء كل من انغام وأحمد ابراهيم لبعضهما على انستغرام، ما يعزز أكثر فرضية انفصالهما.

وكان أحمد إبراهيم قد انفصل عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر عشر سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة للجميع.