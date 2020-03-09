محمد عساف يغني عبد الحليم حافظ في أبوظبي

Mar 09, 2020
يقف الفنان محمد عساف مرة جديدة على المسرح ليغني باقة من أجمل وأروع أغنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وذلك في أمسية يحييها يوم الخميس، 19 آذار/مارس الحالي، في المجمّع الثقافي أو بيت الفن والثقافة في أبوظبي.
ويؤدي “عساف” مع الفنانين نهى حافظ ومحمد شوقي باقة من أرشيف العندليب الأسمر، مع توزيع موسيقي وقيادة الأوركسترا لهشام جبر.
وهذه ليست المرة الاولى التي يغني فيها محمد عساف للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حيث سبق له وتألق في ليلة من مهرجانات بعلبك الدولية مثبتاً براعته وقدرته على تقديم أغنيات العندليب الأسمر، وذلك بعدما أدى مع المصريين نهى حافظ ومحمد شوقي باقة من أرشيف الفنان الكبير. وقاد الحفل المايسترو المصري هشام جبر.
وكانت أغنية “شهالحلاوه” (كلمات الشاعر رامي العبودي ومن الحان علي صابر والتوزيع الموسيقي عثمان عبود) لمحبوب العرب قد حصدت أكثر من مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة بلاتينوم ريكوردز “يوتيوب” وهي الأغنية الثالثة التي يطلقها باللهجة العراقية، محققا انتشاراً واسعاً بعد التفاعل الكبير وتداولهم للأغنية عبر صفحاتهم الرقمية وكافة منصات التواصل الاجتماعي.
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