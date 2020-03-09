نادين نجيم: سأعتزل الفن قريباً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن عزمها اعتزال الفن قريباً، مؤكدة أنه بنسبة 90 % لن تتواجد على الساحة الفنية خلال العام المقبل، نظراً لرغبتها الشديدة في العناية والاهتمام بطفلها بعيدًا عن الأضواء والشهرة التي أصبحت تصيبها بالملل، على حد قولها.

وقالت نادين نجيم خلال برنامج دبي كروز شو الذي تقدمه ميساء مغربي: "كل يوم بقول إني راح أترك المهنة، طول الوقت وأنا بقول هيك، عبالي أقضي أكثر وقت ممكن مع الأولاد أنا بحس بسلام وفرحة كثير كبيرة مع الأولاد، وكثير قربت فكرة إني أترك الفن، ويمكن بنسبة 90٪ ما أكون موجودة على الساحة العام القادم".

وأضافت نادين: "ولادي بها العمر أنا بحاجة لهم وهم بحاجة لي، هم السعادة الحقيقة بعيد عن السلبيات وعن فكرة السخافات اللي طول الوقت عم نسمعها، هايدي هي السعادة الحقيقية".

وكانت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم قامت بنشر فيديو وصور عبر "إنستغرام" تظهر شقيقاتها وعائلتها، حيث أطلت الفنانة اللبنانية داخل منزلها وسط أجواء من الاحتفالات بعيد ميلادها المتمثلة بالبالونات الصفراء والسوداء وكعكة بطوابق متعددة، وضعت عليها صورها وأول حرف من اسمها، إلى جانب الزينة التي ملأت المكان.

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وكتبت نادين :"عيدي أحلى بوجود ولادي حدي واخواتي وعيلتي وعيدي صار عيدن ألن وبنتي معربشي علييي وابني عم يقطع الكايك معي بس ما في أحلى من هيك بحبكم كتير يا ماما يا حياتي انتوا".

ونشرت نجيم صورة لباقة ورد عبر حسابها الخاص في "تويتر" وكتبت: "وأنا بدوري بقدم الكن هل ورد عربون شكر على كل أمنياتكم ومعايداتكم الحلوة الطالعة من القلب بعيد ميلادي".

وأضافت: "عيدي عطول أجمل بوجودكم حدي من فانز وصحافة واعلام وأصدقاء ومحبين شكرا من كل قلبي لإخلاصكم محبتكم دعمكم وثقتكم بحبكم".

وكانت نجيم أعلنت طلاقها في سبتمبر/ أيلول الماضي، في تغريدة قالت فيها: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين شكرا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".