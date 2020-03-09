محمد رمضان: لا أملك الوقت لتحدي باسم سمرة.. ولا التفت إلا لجمهوري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علق الفنان المصري محمد رمضان، على فوزه بجائزة ملك أزياء الرجل العربي لعام 2020، مؤكدًا أن الملابس شيء مهم جدًا بالنسبة لعمله.

وقال رمضان في تصريحات إعلامية على هامش الحفل الذي تسلّم خلاله الجائزة: "الميوزيك شو يتطلب نوعية معينة من الملابس، لذا فاختيار الأزياء مهم جدًا بالنسبة لعملي".

وعن حقيقة هجومه على الفنان هاني شاكر ووجود أزمة بينهما، قال: "لا لم يحدث، ولا ألتفت لهذه الأخبار، لا ألتفت إلا لجمهوري فقط وكل شيء إيجابي، أما الأشياء السلبية الأخرى فلا أنظر إليها".

وبشأن تصريحات الفنان باسم سمرة وإعلانه التحدي ضده في فيلم قصير للكشف عن صاحب الموهبة الحقيقية بينهما، قال: "باسم أخويا وحبيبي، ولا يوجد وقت لعمل فيلم قصير 10 دقائق، لو أملك الوقت سأقوم بهذا طبعًا".

وأردف: "سعيد جدًا بقرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بشأن وجود شعبة لمطربي المهرجانات، وتقنين عملهم".

Advertisements

وعن عدم حضور جلستين في الدعوى المرفوعة ضده من الطيار الموقوف من عمله أشرف أبو اليسر، قال محمد رمضان: "لا أعرف أي شيء، يوجد محامي هو الذي يتولى هذه الأمور، ويتابع الأشياء القانونية، ومع كامل احترامي للقضاء المصري".

وبشأن أعماله الجديدة، قال رمضان: "في السينما يوجد فيلم كوبا نحضر له حاليًا وهو من إخراج أحمد النجار ومن إنتاج سينرجي".

وتابع: "أما على الصعيد الغنائي، فأحضر حاليًا لدويتو مع المطرب الفرنسي متري جيمس".

وكان محمد رمضان قد فاجأ جمهوره مؤخرًا بطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أنا جدع"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي جاءت في فترة يعاني فيها من أزمة مع جمهوره بسبب حادثة الطيار المفصول وتدشين حملات مقاطعة ضده.

ولم يظهر رمضان سواء بالسيارات الفارهة أو الملابس ذات الطابع الخاص في كليباته أو الاستعانة بالحيوانات والشو الاستعراضي، وفي هذا قياس لحجم الشعبية التي يتمتع بها، إلا أنها في واقع الأمر وبحسب ما أكد النقاد أن حملات المقاطعة أجبرته على ذلك للعودة إلى الجمهور لأن الفئة التي عارضته كبيرة.

أغنية "أنا جدع" تم طرحها في الأول من مارس الجاري وحققت في قرابة 4 أيام 4 ملايين مشاهدة وهي من ألحان وتوزيع إسلام الأبيض وكلمات البلدوزر والجنتل.