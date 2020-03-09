مغنية تسقط على خشبة المسرح وتواصل الغناء رغم كسر قدمها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت المطربة الروسية كراسنويارسك أناستازيا فيشنفسكايا لموقف محرج ومؤلم على خشبة المسرح في حفل الأوركسترا بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وسقطت المغنية من على ارتفاع أمتار من المسرح، وتعرضت للكسر في القدم، إلا أنها استمرت في الغناء حتى انتهاء الأغنية.

ووقع الحادث في حفل استقبال المحافظ، عندما اقتربت الفنانة من حافة المسرح، لم تستطع الحفاظ على توازنها وسقطت في مكان الأوركسترا، واعتقد العديد من المشاهدين أنها فكرة المنظمين، ثم علموا بالحادث فيما بعد.

وقالت فيشنيفسكايا للقناة التلفزيونية "360" إنها لم تر حافة المسرح بسبب شدة الأضواء لذا سقطت، مشيرة إلى أنها كانت تغني الأغنية مباشرة ولم يكن لديها الوقت لتسجيل الصوت.

وأضافت المغنية الروسية أنها اضطرت لاستكمال عرضها رغم الألم الذي كانت تشعر به وقدمت عرضا قويا، لكنها طلبت إيقاف الإضاءة تمامًا في القاعة، وواصلت الغناء.

وتابعت فيشنيفسكايا: "الفنانون الحقيقيون يدركون الأمر"، لافتة إلى أنها أدركت أنه ليس لها الحق في الانهيار.

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وبعد الحفل، ذهبت النجمة إلى المستشفى وتنتظر حاليًا إجراء عملية جراحية، ومن المقرر أن تمشي على عكازين لمدة شهر على الأقل بعد إصابتها بكسر في القدم.

وفقًا لقيادة الحفل الموسيقي، فإن أنستازيا كانت تغني على الهواء مباشرة، وفي الأصل تم تخفيض حفرة الأوركسترا ستة أمتار، وكان سيتم تعديل مكان الموسيقيين بعد أداء فيشنيفسكايا، ومع ذلك، قرر مدير الحفل رفع مكان الأوركسترا إلى أعلى.

وفي حادثة مشابهة، سقطت المغنية والممثلة الأمريكية ليدي غاغا من على خشبة المسرح خلال حفل موسيقي في لاس فيغاس عندما رقصت رقصة مع أحد المعجبين لتسقط هي والمعجب.

وعلى الرغم من الحادث، عادت غاغا إلى المسرح وأكملت العرض، وحاولت أيضًا تهدئة الجمهور وتأكيد أنها لم تصب بأذى.

وقال حساب النجمة على موقع تويتر وقتها إنها تعرضت لسقطة غير موفقة من على المسرح بعد أن حملها أحد المعجبين وسقطا معا، ولكن الفنانة نهضت وتابعت العرض.