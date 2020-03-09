نشر الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم عبر حسابة الرسمى انستجرام رسالة إعتذار لزوجتة ياسمين.
وكتب:فى يوم المرأة العالمى تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتى فى غيابى عرفت قيمة ولاد الاصول مراتى وأم ولادى.
وعقب نشر الرسالة قام بحذف أنغام من جميع حساباتة على السوشيال ميديا وقامت أنغام بعمل خاصية بلوك له.
واعتقد الجميع بأن الإنفصال بين أحمد إبراهيم قد وقع بالفعل ولكن مالا يعرفة الجميع أن الطلاق قد وقع منذ خمسة أشهر كاملة .
وفى إحتفال أنغام بعيد ميلادها لم يقم أحمد إبراهيم بتهنئتها وعندما شعرت أنغام بالحرج نشرت بوست للموزع أحمد إبراهيم .
وكان أخر ظهور لهما سويا فى شهر فبراير الماضى فى مهرجان فبراير بالكويت.
قد يهمك ايضاً:
أنغام تتلقّى عرض زواج في حفلها في موسم الرياض وزوجها مُتّهم بالغرور
أنغام تفوز بجائزة هوليوود ميوزيك أواردز على مستوى العالم عن أعمالها لسنة 2019
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي القصة الكاملة لإنفصال أنغام والموزع أحمد إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.