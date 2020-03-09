تعرف علي القصة الكاملة لإنفصال أنغام والموزع أحمد إبراهيم

نشر الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم عبر حسابة الرسمى انستجرام رسالة إعتذار لزوجتة ياسمين.

وكتب:فى يوم المرأة العالمى تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتى فى غيابى عرفت قيمة ولاد الاصول مراتى وأم ولادى.

وعقب نشر الرسالة قام بحذف أنغام من جميع حساباتة على السوشيال ميديا وقامت أنغام بعمل خاصية بلوك له.

واعتقد الجميع بأن الإنفصال بين أحمد إبراهيم قد وقع بالفعل ولكن مالا يعرفة الجميع أن الطلاق قد وقع منذ خمسة أشهر كاملة .

وفى إحتفال أنغام بعيد ميلادها لم يقم أحمد إبراهيم بتهنئتها وعندما شعرت أنغام بالحرج نشرت بوست للموزع أحمد إبراهيم .

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وكان أخر ظهور لهما سويا فى شهر فبراير الماضى فى مهرجان فبراير بالكويت.

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