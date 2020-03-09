أنغام تلغي متابعتها لزوجها بعد رسالته لـ"أم أولاده"

ألغت الفنانة أنغام متابعة زوجها أحمد إبراهيم بموقع "إنستجرام"، وهو الشيء الذي فعله أحمد إبراهيم، حيث ألغى "إبراهيم" متابعته لأنغام.

يأتي هذا بعدما أثار الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الجدل بين متابعيه بعدما نشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى مع أولاده.

وعلق أحمد إبراهيم على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وام ولادي، ياسمين عيسى".

بعدها أغلق أحمد إبراهيم التعليقات على التدوينة، التي كان أغلبها يتحدث عن أنغام، وهل تعني هذه التغريدة انفصال أنغام وأحمد إبراهيم، ثم حذف بعدها التعليقات.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي، لم تنشر أنغام أي صورة مع أحمد إبراهيم، عندما نشرت صورة جمعتهما مع الفنان رامي جمال.

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وكان أخر ظهور للفنانة أنغام مع أحمد إبراهيم في حفل أنغام في الكويت، في فبراير الماضي.

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