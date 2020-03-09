نرمين ماهر ترقص على "عود البطل"

ظهرت الفنانة الشابة نرمين ماهر، وهى ترقص على أغنية "عود البطل" التي طرحت مؤخرًا عبر "يوتيوب". ونشرت نرمين، فيديو الرقص عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت :"مساء الورد..عود البطل". يذكر أن، أغنية "عود البطل" يغنيها مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال. وتُعد أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، وبعد النجاح الكبير لأغنيتهما السابقة "بنت الجيران". Advertisements قد يهمك أيضا: نرمين ماهر تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها نرمين ماهر تتألق بإطلالة شتوية فى أحدث ظهور

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