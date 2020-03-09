نوال الزغبي تسخر من اعتزالها الغناء في الستين

سخرت الفنانة نوال الزغبي، من سؤال وجه لها حول إعلانها اعتزال الغناء في سن الستين.

وردت نوال، في لقاءها مع الإعلامي هشام الهويش ببرنامج "كاربول كاريوكي" ضاحكة: "بعد تلاتين سنة.. عشان أنا في سن العشرين دلوقتي".

يذكر أن، نوال الزغبي شاركت في فبراير الماضي في سلسلة حفلات بجزيرة كنكون بالمكسيك، وغنت بالحفل مع الفنان وائل كفوري أغنية "مين حبيبي أنا".

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