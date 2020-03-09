زينة تكشف أسرارًا صادمة لأول مرة عن حياتها

قالت الفنانة المصرية زينة، إن حلمها بالتمثيل بدأ وهي طفلة في سن التاسعة موضحة أن بدايتها كانت وهي في الثانوية العامة من خلال مسرحية "جزيرة القرع" على مسرح الهناجر للمخرج المصري رامي إمام، إذ ذهبت إليه وطالبت بالعمل معه قائلة: "عايزة اشتغل معاك بطلة" برفقة الفنان خالد سرحان والمطربة أمينة.

وأكدت زينة في مؤتمر صحفي، عقدته إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على هامش دورته التاسعة أنها كانت تشتري كتبا خاصة بتاريخ السينما منذ صغرها وكانت جدتها تشجعها على الاستمرار في ذلك إلا أن والدتها كانت ترفض تماما الاتجاه لذلك.

وأشارت إلى أنها بعد الانتهاء من الثانوية العامة قدمت في معهد السينما قسم إخراج في أكاديمية الفنون بمصر، مبينة: "ماما وقفت في طريقي وذهبت بدون علمي وسحبت أوراقي من المعهد لرفضها التام دراستي للسينما، وقدمت لي في كلية تجارة إنجليزي وأجبرتني على الدراسة بها".

وأوضحت زينة في مؤتمرها الصحفي كواليس مشاركتها في فيلم "أرض الخوف"، أنها استغلت مطاردتها للفنان أحمد زكي من أجل التقاط صورة معه وشاركت في الفيلم معه، وتابعت: "قرأت في الصحف عن بحث أسرة الفيلم عن فتاة عمرها 14 عاما لتجسد شخصية زوجة أحمد زكي في الفيلم".

وأردفت قائلة: "نظرا لحبي الشديد لأحمد زكي كنت أريد التقاط صورة معه ووجدت الفرصة حينما ذهبت لمقر الشركة لأجده هناك ولم يكن لدي فكرة التمثيل أو المشاركة معه في الفيلم، وحينما ذهبت للشركة وقبل حضور أحمد زكي عرض علي المنتج الفني فكرة التمثيل، ولم أمانع وكان الأهم التقاط صورة مع أحمد زكي أولا".

ونوهت: "عندما شاهدني وجدني مناسبة للشخصية وشاركت في الفيلم وكان دائم النصح لي بإكمال دراستي قبل التركيز في التمثيل، والطريف أنني لم ألتقط الصورة مع أحمد زكي في الواقع رغم مشاركتي له في التمثيل وأخذت الصورة في النهاية من شاشة الفيلم".

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وبشأن فيلم "التاريخ السري لكوثر" قالت: "أقدم شخصية مختلفة جدا، فهو فيلم به مشاعر وأحاسيس عالية عن الحياة الإنسانية والبيوت في الفترة الزمنية التي حكم فيها الإخوان مصر وكشف الكثير من الحقائق في تلك الفترة وأشياء كثيرة للناس في تلك الفترة".

يذكر أن زينة خطفت الأنظار في حفل افتتاح المهرجان أمس الجمعة، وارتدت فستانا طويلا بدون أكمام وتميز بقصة "المرميد" ومن خامة الباييت اللامع، واعتمدت معه حزاما من اللون الذهبي، كما اختارت تصفيفة شعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي مع مكياج بدرجات الألوان الترابية ونسقت مع الإطلالة جاكيتا من الفرو باللون الأسود.

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