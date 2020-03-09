رانيا فريد شوقي تكشف سبب تعنيف والدها لها أمام أحد الصحافيين

كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن العديد من المواقف والذكريات التي جمعتها بوالدها الراحل فريد شوقي.

وأكدت رانيا أنها تعلمت من والدها الإلتزام بالمواعيد، وقالت :" أتذكر أنني تأخرت عن ميعاد لحوار صحافي وهذا الأمر أغضب والدي وقام بتعنيفي أمام الصحافي ومن وقتها وأنا أحرص على الإلتزام بمواعيدي ولا أتاخر على الإطلاق".

وأوضحت رانيا فريد شوقي أنها ورثت من والدها الطيبة الزائدة، وأنها تتصرف مثله في الكثير من الأمور.

وتشهد الدورة الحالية من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم النجم الراحل فريد شوقي بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

ويشارك بهذه الدورة نخبة من النجوم منهم رانيا يوسف وزينة وإلهام شاهين ومصطفى شعبان وسيد رجب.

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