تعرف علي حقيقة رفض الفنانة المغربية جيهان خليل للزواج

القاهرة – لايف ستايل
تساؤلات كثيرة تطارد النجمة المغربية جيهان خليل عن موقفها من الزواج، وهل تقاطعه، ولماذا لم تتزوج حتى الآن رغم جمالها وشهرتها، لكن جيهان وفي تصريحات خاصة أكدت أنها لا تمانع خطوة الزواج، ولكنها تؤمن أن كل شيء بالحياة قسمة ونصيب .
وقالت: "نصيبي لم يأت حتى الآن ولكني لا أرفض الزواج بالعكس متحمسة لتكوين أسرة لأنني أحب الاستقرار، لكن في نفس الوقت لن أتعجل الاختيار حتى لا أندم".
من ناحية أخرى، تتابع جيهان خليل ردود الأفعال حول دورها بفيلم "صندوق الدنيا" الذي عرض مؤخراً وتشارك في بطولته مع رانيا يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة.
وانتهت من تصوير مشاهدها بفيلم " يوم 13 "، والذي يجمعها بدينا الشربيني وأحمد داود، وينتمي إلى فئة أعمال الرعب المثيرة.
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