داليا مصطفى تكشف محادثة محرجة لابنتها

حلت الفنانة داليا مصطفى ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي تقدمه على قناة cbc، حيث كشفت عن أنها غير قلقة على تربية ابنها الأصغر سليم بعكس قلقها على ابنتها سلمى.‏

وأضافت أنها تحرص على تحميل نجلها المسؤولية منذ ‏صغره حتى يشب رجلًا يستطيع أن يساعد زوجته فتدعو لها، مؤكدة أن غرفته أكثر غرف المنزل ترتيبًا، وأنه يساعدها في كافة ‏الأعمال المنزلية، وأن والده الفنان شريف سلامة لا يمانع هذه الطريقة في التربية، بل هو متحمس لها.‏

وعن ابنتها سلمى قالت إنها اكتشفت أن "سلمى" التي تدرس في الصف الثاني الإعدادي قد نضجت وأصبحت شابة صغيرة ‏منذ فترة قليلة لا تتعدى أياماً.‏

وأضافت أنها فوجئت بابنتها بعد الفالنتين الماضي ‏بعدة أيام تعرض عليها محادثة بينها وبين أصدقائها سألوها فيها أسئلة محرجة جدًا، من ضمنها أين ذهبت في يوم "فالنتين".‏

وقالت: "بنتي متربية قعدت 6 سنين من عمري بربيها، لقيت صحابها سألوها روحتي فين في الفالنتين، وراحت واحدة ‏صاحبتها سألتها بوستي مين يا سلمى راحت قالت لها بوست مامي، هبوس مين أنا مخرجتش من البيت أصلاً".‏

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وأوضحت داليا مصطفى أنها شعرت بالحرج وقلة الحيلة، وانخرطت في البكاء لأنها فوجئت أن المحادثة على هذا التطبيق يشارك فيها ‏‏ثمانية أشخاص في عمر ابنتها؛ وهم أولاد وبنات، فنادت على شقيقتها حتى تساعدها في الخروج من هذا المأزق كما اتصلت بزوجها ‏الفنان شريف سلامة حتى تستشيره وتخبره أن ابنتهما كبرت اليوم ليطلب منها أن تتحدث إلى شقيقته الفنانة منال سلامة حتى ‏تساعدها.‏

وأكدت داليا مصطفى أن ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا وضعتها في مأزق لم تعرف كيف تتصرف معها فيه وترددت بين عقابها على ‏الرغم من أنها صارحتها ببراءة عما فعلت أم تتقبل الأمر بهدوء برغم ما فيه من تجاوزات.

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