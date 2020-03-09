هاني شاكر يرد على الهجوم بشأن "بنت الجيران" ويخرج برأي مفاجئ

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن الهجوم الذي تعرض له، على خلفية إصدار النقابة قرارا بمنع التعامل مع "مطربي المهرجانات"، لم يؤثر فيه مطلقا، رغم أن الهجوم كان أحيانا لمجرد الهجوم، وبأسلوب غير مهذب.

وفي مقابلة مع برنامج It’s Showtime على قناة CBC، أوضح هاني شاكر أن النقابة وجدت لزاما عليها التصرف، واتخاذ موقف لتصحيح المسار الفني في مصر، بعد أن قُدمت أغنية "بنت الجيران" بما تتضمنه من ألفاظ خارجة أمام الآلاف في إستاد القاهرة، ونقلها التليفزيون، وهو ما لا يليق باسم وفن وتاريخ مصر.

وكشف هاني شاكر عن إعجابه بأغنية "بنت الجيران"، وهو ما عبر عنه في وقت سابق في مداخلة هاتفية مع المغنيين حسن شاكوش، وعمر كمال، في إحدى القنوات الفضائية، وطلب منهما حينها تغيير الكلمات الخارجة، فحصل على تأكيد من كليهما بأن الأغنية تم تغييرها بالفعل، ثم فوجئ بها تُغنى في الإستاد بدون تغيير.

وأشار هاني شاكر إلى توجه داخل النقابة للتصدي لمثل تلك الأغاني على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا البعض منها بأنه يحتوي ألفاظا تعرض أصحابها للحبس وليس فقط للإيقاف، وهو ما دفع أكثر من محام جليل للتقدم ببلاغات بكلمات الأغاني المقصودة.

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وعن شمول الفنان محمد رمضان بالقرار، قال هاني شاكر إن محمد رمضان وقّع بواسطة محاميه تعهدا بالالتزام بالآداب العامة فيما يتعلق بأدائه وملابسه على المسرح، وذلك عندما سعى للحصول على تصريح بحفل غنائي مؤخرا، لافتا الانتباه إلى أنه طلب من محمد رمضان التوقيع على التعهد بصفة ودية، لأن ذلك ليس دور النقابة، لكن محمد رمضان لم يلتزم، وبناء على ذلك سيكون الرد على طلبه تصريحا جديدا بالغناء هو الرفض، هذا، بالإضافة إلى أن كلمات أغانيه ليست مجازة من المصنفات.

وأضاف هاني شاكر أنه لم يكن يعرف، عندما غنى من ألحان عمر كمال أغنية "أبويا"، أنه يغني "المهرجانات"، وكان فقط يرى ما يقدمه من أغان بإحساس وكلام جميلين، وبصوت حلو الأداء.

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