هنا الزاهد تُكذب ساندي وتؤكد أنها ليس لها علاقة بدخولها مجال التمثيل

ردت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، على مواطنتها الفنانة ساندي بعد تصريحات الأخيرة بأنها هي من اكتشفت الأولى وأشركتها في أول عمل سينمائي لها من خلال فيلمها "خطة جيمي".وقالت هنا الزاهد في تغريدة عبر تويتر: "انا بس عايزة أقول حاجة الاستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من أدخلني عالم التمثيل سنة ٢٠٠٩ مش حد تاني وكان شرف ليا وشكرا ونيس وأحفادة".

وفي محاولة لتهدئة الوضع بعض الشيء، أضافت ساندي أنها صريحة في ردودها على ما يوجه لها من أسئلة ولا تقصد افتعال مشكلة، فكتبت: "لو هنفترض إن الفنان محمد صبحي اكتشفك كطفلة فهعتبر نفسي اكتشفتك كـ مزة المزز".

وتابعت ساندي: "أولًا متزعليش من صراحتي إني زعلت منك هي مجرد صراحة في إجاباتي على الإعلاميين ولست بحاجة لافتعال مشكلة وإذا كنت بفتخر إني اكتشفتك كممثلة فأنا بتكلم عن وقت شهرتك مش طفولتك وده من حبي".

يأتي ذلك بعد تصريحات تلفزيونية للفنانة ساندي أعربت خلالها عن اندهاشها من تجاهل عدد من النجوم لها بشأن تهنئتها بنجاح ألبومها الأخير، موضحة أن بعضهم كانت تدعمهم في مشوارهم الفني، لكنهم تبرأوا من الأعمال التي قدموها معها وتحديدا هنا الزاهد.

وأوضحت ساندي: "هنا الزاهد صرحت الفترة اللي فاتت إن من الحاجات غير الجيدة اللي قدمتها أول فيلم عملته في حياتها والفيلم ده كان معايا وأنا اللي اكتشفتها هي كانت بتشتغل موديل وعندما شاهدتها صممت إنها تمثل لأنها شبيهة بالفنانة رغدة وهي فعلا عندها موهبة".

وأضافت: "هنا الزاهد كانت بتقول إن شكلها مكنش حلو في الفيلم، لكنها طول عمرها جميلة وأرى أنها فنانة بجد، ومباركتش ليا وهي مش مشغولة في الزواج خلاص بقالها كتير لكن عادي أنا مش زعلانة منها".

وكانت ساندي تطرقت خلال اللقاء نفسه إلى قصة اعتزالها الفن، والمنشور الذي تم نشره عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وقالت: "الناس كلها وقفت عند هذا المنشور رغم أني لم أقم بنشره ومن قام بذلك هو زوجي السابق رغم إنكاره وتقبلي للفكرة، والناس اعتقدت إني بعمل دعاية لألبومي love وحتى بعض أصدقائي، ولكني خرجت وكشفت عن تفاصيل الأزمة وتحدثت في أمور شخصية حتى يتضح لهم الأمر ولكن دون جدوى".

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وتابعت: "الموضوع ضرني جدا إعلاميا حتى "السي إن إن" تناولت القصة بدون ما تذكر اسمي، ده بس عشان كنت تريند والإعلام استغل قصتي لأنه كان (تريند)، وبعد عودتي لم يتحدث أحد عن ذلك".وشددت على أن سبب فشل زيجاتها هو سلامة نيتها، مبينة: "زيجاتي تسببت في تعطلي مهنيا وعرفت بسببها يعني إيه راجل بجد، وأن يكون سند ليكي ويحميكي".

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