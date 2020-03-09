محمود حميدة يؤكّد أن فريد شوقي أهم ممثل في تاريخ مصر

عقدت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ندوة لتكريم الفنان الراحل فريد شوقي، بحضور أسرته، في اطار احتفاء الدورة التاسعة للمهرجان بمرور مائة عام على ميلاد "ملك الترسو"، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني.

حضر الندوة، أسرة الفنان فريد شوقي والمكونة من زوجته سهير ترك وابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي، بجانب حضور عدد من النجوم منهم الفنان محمود حميدة والمخرج عمر عبدالعزيز، والمنتج محمد العدل والفنانة سلوى محمد علي، والناقدة الدكتورة أمل الجمل مؤلفة كتاب "فريد شوقي.. وحش الشاشة.. ملحمة السينما المصرية".

أدار الندوة الناقد أسامة عبدالفتاح، الذي دعا لضرورة احتفال الدولة على مدار العام بمئوية "ملك الترسو" فريد شوقي؛ لأنه كان نموذجًا مصريًا ناجحًا، كمؤلف ومخرج ومنتج، وحقق نجاحًا كبيرًا سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، فنجاحه امتد على مدار سنوات ومشواره الفني ثري جدًا.

كان المهرجان قد أصدر كتابًا بعنوان "فريد شوقي.. وحش الشاشة.. ملحمة السينما المصرية"، للكاتبة أمل الجمل، الذي كتبته بشكل مختلف، وتناولت فيه مصر والأحداث التاريخية في الفترة الزمنية التي عاشها فريد شوقي. وقالت أمل الجمل -خلال الندوة- إن المخرجين وكتاب السيناريو والنجوم الذين لم يتم ذكرهم في الكتاب لم يكن عن قصد، ولكن لم تكن لديها المساحة الكافية لتناول كل التفاصيل.

وقال الفنان محمود حميدة، عن فريد شوقي: "سأتحدث عنه كممثل لأني أحب أن أبحث عن الممثل وأتامل أدواره وأرى كيف قدم الشخصية، وفريد شوقي بالنسبة لي شخصية فريدة وممثل يحمل تاريخه معه دائمًا وفي كل مرة يقدم شخصية جديدة ويضيفها لتاريخه ويمتد معه، فهو ممثل مهم عبر التاريخ إن لم يكن الأهم على الإطلاق".

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