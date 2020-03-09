أنغام تحذف أحمد إبراهيم من حساباتها على مواقع التواصل

فاجأ الموزع أحمد إبراهيم، زوج أنغام، الجمهور اليوم بنشر صورة زوجته الأولى ياسمين عيسى بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأعلن بها عودته إليها بعد الانفصال وبعد فترة من الخلافات بعد زواجه من أنغام العام الماضي.ونشر الموزع أحمد إبراهيم صورة لزوجته السابقة ياسمين عيسى على حسابه بانستقرام برفقة ابنيه، ولم يعلق على مناسبة الصورة أو سبب نشره لصورة طليقته رغم الخلافات المعلنة بينهما بعد انفصالهما بسبب زواجه من أنغام، وسط تساؤلات حول عودته إليه.

ولم ينتظر أحمد إبراهيم كثيراً وعاد وعلق على الصورة معلناً عودته إلى ياسمين عيسى قائلاً:"في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي"، وصدم أحمد إبراهيم الجميع بعودته لزوجته الأولى خاصة إنه لم يعلن طلاقه أو انفصاله عن أنغام بعد.

أنغام تحذف أحمد إبراهيم!

ويبدو أن الخلافات قد نشبت بين أحمد إبراهيم وأنغام في الفترة الأخيرة وأثارت التساؤلات حول انفصالهما، بعد حذف أنغام لأحمد إبراهيم من مواقع التواصل وإلغاء متابعته، قبل أن يعلن عودته لزوجته الأولى، ولكنه حتى الآن لم يحذف أنغام من حساباته بمواقع التواصل، ولم يحسم حقيقة طلاقهما بسبب عودته لزوجته.

وكانت الشائعات قد حاصرت أنغام وزوجها في الفترة الأخيرة إلا انهما نفيا الشائعات أكثر من مرة برسائل الغزل المتبادلة بينهما، قبل أن تظهر بوضوح هذه المرة، وذلك بعد ضجة زواجهما في بداية العام الماضي والتي صاحبها طلاق الأخير من زوجته الأولى بسبب عدم علمها بزواجه من أنغام وتبادلا الهجوم في تلك الفترة والقضايا قبل ان يعلنا عودتهما مجدداً وسط غموض مصير زيجته من أنغام؟

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