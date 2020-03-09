شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشارها بهوليود.. صدمة العالم تجاه أول مشهد جنسي في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازدادت المشاهد المثيرة والجنسية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بالعديد من الأعمال السينمائية في عالم هوليوود، وعادة ما تجد هذه النوعية من المشاهد انتقاد البعض، وفمن أبرز الأفلام التي ضمت مشاهد جنسية خلال الأعوام الماضية "Fifty Shades of Grey" الذي أثار ضجة كبيرة فور عرضه كذلك عدد كبير آخر من الأفلام "Cat People" الذي عرض في فترة الثمانينات كذلك "Don Jon" و"The Specialist" وآلاف الأفلام، لكن ما هو أول مشهد جنسي تم تقديمه في السينما علي الإطلاق؟.



Ecstasy Ecstasy

بحلول عام 1933، تفاجأ المعنيين بالسينما بوصول أول مشهد سينمائي "جنسي" للشاشات وهو ما أثار الكثير من الجدل في ذلك الحين، وكان هذا المشهد ضمن أحداث فيلم "Ecstasy" وهو فيلم تشيكي تدول أحداثه حول أمرأه متزوجه رجل عجوز، إلا أنها تقع في غرام مهندس شاب، والفيلم قامت ببطولته الممثلة النمساوية الأمريكية هيدى لامار مع عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم أريبيرت موج وايميل زيرمان وزفونيمير روجوز وغيرهم.

وجاءت خطوة ظهر أول مشهد "جنسي علي الشاشة" بمثابة صدمة كبيرة وخروج عن المشاهد المألوفة بعالم السينما بالنسبة للكثيرين، ففى ذلك الوقت لم يكن صناع السينما فى العالم كله غير مستعدين لأخذ هذه الخطوة الصعبة والجريئة.



Ecstasy (1)