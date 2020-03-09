شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم يجسد دور لواء فى "هجمة مرتدة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان هشام سليم دور لواء في المخابرات خلال أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز المقرر أن ينافس به في السباق الرمضاني المقبل حيث يواصل التصوير في الديكور الخاص بالعمل وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ندى موسى.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولة العمل كل من النجمة هند صبرى والفنان نضال الشافعى، وماجدة زكى، ومايان السيد وندى موسى، ويوسف عثمان ، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

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وكانت آخر أعمال هشام سليم مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة الذى عرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث الجزء الثالت من المسلسل حول تقدّم سليم الأنصاري باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة وعلاقته بشريكه القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لاسيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.