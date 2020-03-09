أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة زواج رافقها عاصفة من المشاكل والانتقادات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أثار الموزع أحمد إبراهيم، وزوجته أنغام حالة من الجدل، مساء أمس قام الأول بتوجيه رسالة لزوجته الأولى وأم أولاده في يوم المرأة العالمي، ومن بعدها كشف عن إعادتها إلى عصمته مرة أخرى بعد شهر من انفصالهما، وهذا ما جعل أنغام تقوم بإلغاء متابعته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي فعله "إبراهيم" من بعدها مباشرةٍ.

ورغم توقع الكثير بانفصال أنغام عن زوجها إلا أن الأخير نفى ذلك مؤكدًا إنها مازالت على ذمته.

زيجة أحمد وأنغام رغم إنها لم تكمل عامها الثاني إلا إنه حاصرتها العديد من المشاكل والانتقادات.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز هذه المشاكل..

في فبراير 2019، أعلنت الفنانة أنغام زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، الذي أشرف على ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، بعد أن تكتما على الأمر لفترة، الزواج كان بمثابة الصاعقة على محبي أنغام وأحمد إبراهيم، خاصة أن الأخير متزوج من ياسمين عيسى ولديه منها ابنان.

قطيعة أنغام وأصالة

تسبب زواج أنغام وأحمد إبراهيم، في خلاف وصل إلى حد القطيعة مع أصالة، إذ إن زوجة إبراهيم الأولى (ياسمين عيسى)، هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الذي انفصل مؤخرًا عن أصالة.

أصالة وجهت هجوما على أنغام في أكثر من مناسبة ووصفتها بالإنسانة الأنانية، وردت أنغام: "انقطع حبل الود نهائيًا مع أصالة، ومش بعتبر نفسي خسرت صداقتها، وكانت تحكيلي عن أمور خاصة بيها، وأنا مكنتش بحكيلها عما يخصني لأني عندي الأقرب منها أحكيلها خصوصياتي، عندها صيغة مبالغة أكتر مني، وأنا عمري ما كنت مبالغة في كلامي عنها".

انتقادات فارق السن

تعرضت الزيجة لانتقادات كبيرة من قبل الجمهور، وبعض الفنانين، بسبب فارق الُعمر بينهما والذي تجاوز الـ10 سنوات، ليرد "إبراهيم" على ذلك برسالة نارية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كتب بها: "اللي قدامك وبتقول عليه قد ابنها، ده عنده ٣٦ سنة ومخلف ولدين واحد فيهم ٨ سنين ومتجوز ٢ وفاتح بيتين، واتمرمط واشتغل ألف شغلانة وهو صغير وبيساعد في فتح بيوت كتير بفضل ربنا من صغره، وفرق السن يا جاهل اللي بيني وبين مراتي ١١ سنة يعني أقل ٤ سنين من الفرق اللي بين السيدة خديجة والنبي، أنا صاحب أهم بصمات ونجاحات ناس أكبر منه في السن ماحققوش ربعه و بفضل الله أعلى سعر موزع موسيقى حاليا مع اتنين تلاتة كمان من جيله على مستوى الوطن العربي".

أما الفنانة أنغام، فقالت في برنامج Carpool Karaoke بالعربي، المذاع على قناة دبي الفضائية، أن فارق العمر بينها وبين زوجها لا يعنيها، مشيرة إلى أنها تكبره بـ11 عاما، وأنها تفضل أن تكون الزوجة أكبر، لأنها في هذه الحالة تستطيع أن توزن الأمور وتصل بالزواج لبر الأمان.

خلافات أحمد إبراهيم مع أم أولاده

شهدت العلاقة بين أحمد إبراهيم وزوجته الأولى ياسمين عيسى العديد من التطورات والتوترات بعد إعلان زواجه من أنغام، حيث أصرت أم أولاده على الانفصال منه دون رجعة، وقامت برفع قضية طلاق للضرر، ولكن في الوقت نفسه رفضت ياسمين توجيه أي إهانة لزوجها باعتباره أبو أولادها.

ونشرت عيسى صورة لها مع طفليها وزوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "أحب أوضح إني أرفض التعليقات السلبية أو الإساءة لشخص أحمد، فهو ابو أولادي، ورجل محترم، وكانت عشرة طيبة، بغض النظر عن الخلافات، وستبقى لوجود الطفلين".

الأمر الذي قابله إبراهيم بفيديو قال فيه: "أنا قلت قبل كده أنا بحبها جدًا وبعزها جدًا، وللأسف الناس اللي حواليها بيستغلوا الموضوع بشكل مش لطيف، أنا مش برد علشان ولادي، لكن مينفعش أنا وهي نرد على بعض قدام الناس، وأنا ماسبتش ولادي وماسبتش بيتي، وولادي عايشين معايا ومع أمي".

وأضاف: "لما يحبوا يعيشوا مع مامتهم يعيشوا، ولما مامتهم تحب ترجع البيت ترجع أنا موجود زي ما أنا معنديش أي مشكلة، هي حرة وأنا باحترم قرارها، ومهما حصل مفيش أي حاجة بيننا هتخلينا نبقي مش كويسين مع بعض".

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خلاف نجل أنغام مع أحمد إبراهيم

الخلافات لم تقتصر على أنغام وأصالة، ولكن أمتدت لعمر نجل أنغام، حيث نشر عمر ابن الفنانة أنغام، صورة له، عبر إنستجرام، وعلق عليها "الولد الضائع"، ثم نشر عبر خاصية الاستوري، رسالة توعد فيها زوج والدته بلفظ خارج، وبدأ حديثه قائلا: "مسيرك هتقع في إيدي".

حذف "عمر" الاستوري، ونشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وكتب قائلا: "لإنهاء هذه اللعنة، هذه أمي، ولن أدير لها ظهري أبدا، حتى لو اختلفنا، وأي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي أمي لا يعرف من أنا".

وأكمل عمر في تدوينته: "أنا أهتم بأمي وأحبها، ولا يحق لأي منكم الهجوم أو الدفاع عني، لقد تم نشر الأشياء على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، سأظل دائما صادقا مع نفسي، وسأظل دائما إلى جانب الحقيقة".

وأضاف: "نعم أنا لدي مشاكل مع هذا الشخص، لأسباب عديدة، ولكن لا أفكر ولو لثانية واحدة أن أؤذي أمي، أنا أحبك كثيرا يا أمي على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي العمود الفقري لكِ، ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقت مثل بعض الناس، أحبك للأبد يا أمي".

من جانبها نفت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، وجود أي خلاف بين عمر ووالدته، بسبب زواجها، كذلك نفت ترك عمر للبيت والعيش بعيدًا عنها كما تردد، بعد حذف عمر لصور والدته من حسابه بموقع "إنستجرام".

ومن جانبه، قال الموسيقار محمد علي سليمان، إن ما يثار عن وجود خلافات بين زوج ابنته أنغام، ونجلها، مجرد شائعات.

بعدها، نشرت الفنانة أنغام، عبر خاصية "الاستوري" بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بنجليها "عمر" و"عبدالرحمن".

لم تكن أزمة عمر مع زوج أنغام هي الأزمة الوحيدة، ففي حلقة ضمت أنغام وزوجها أحمد إبراهيم، في برنامج "توأم روحي"، أجابا عن سؤال بشأن نية الإنجاب.

وقالت أنغام: "عندنا أولاد ربنا يحفظهم"، مضيفة "دي حاجة بتاعة ربنا.. ومتكلمناش فيها"، ليقطع زوجها أحمد إبراهيم الكلام قائلاً "عندي مالك وعيسي مش عايز يبقي عندي ولاد غيرهم".

الأمر الذي فسره البعض بعدم رغبة أحمد إبراهيم في إنجاب أطفال من أنغام، لكن أنغام لم تعلق على الأمر.

أحمد إبراهيم يكشف عودته لـ"أم أولاده"

أثار الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الجدل بين متابعيه بعد أن نشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى مع أولاده، في يوم المرأة العالمي الذي حل أمس 8 مارس.

وعلق أحمد إبراهيم على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى".

بعدها أغلق أحمد إبراهيم التعليقات على الصورة، التي كان أغلبها يتحدث عن أنغام، وهل تٌعني هذه التغريدة انفصالهما، وبعدها حذف "إبراهيم" التعليقات.

بعد التدوينة مباشرة، ألغت الفنانة أنغام متابعة أحمد إبراهيم، وألغي أحمد إبراهيم متابعتها.

ثم نشر إبراهيم تدوينة يوضح بها حقيقة انفصاله عن أنغام، فكتب: "الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا، أسف لعدم الرد، أحب أوضح أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي في مايو 2019 حفاظا على استقرار أولادي، ومستحيل استغني عنها مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد وحتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبيت أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي اللي ما زال هو الاخر على ذمتي".

وتابع إبراهيم: "وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن)، لكن محدش عارف بكرا جايب إيه، المهم راحة أولادي قبلي شخصيا، كل ده يا جماعة عشان بوست تحية نزلته لأم أولادي في يوم المرأة العالمي".

من جانبها لم تعلق أنغام على الأمر، ولم تنشر أي شيء سوى تغريدة قبل اندلاع الأزمة كتبت بها "ببساطة أنا نص الدنيا" وكتبتها احتفالا باليوم العالمي للمرأة.