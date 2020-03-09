فيديو| مخرج"صندوق الدنيا" لمصراوي: "عافرنا سنين عشان نطلعه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال المخرج عماد البهات، إن فيلم"صندوق الدنيا" حلم مختلف"عافرنا سنين عشان نطلع التجربة دي".

وتابع البهات، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": فكرة التجريب ودخول مناطق جديدة في السينما والدراما نوع من التحدي الإيجابي لصالح المشاهد وصناع العمل.

وأوضح، قائلاً: "كنت قاصد إن الفيلم يكون فيه أكتر من قصة بكذا شكل مختلف، وأكتر من شخصية وقصة".

Advertisements

وأضاف: "اتحركنا بالفيلم ده منذ عام 2014 ومر بمراحل إنتاج متعددة ومشاكل عديدة، وكان متعثرًا إنتاجيًا، وهو ما تسبب في تأخير ظهوره، إلى أن تحمس المنتج عمرو القاضي لتقديمه في السينما".

يذكر أن، فيلم "صندوق الدنيا" مثل مصر فى المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية المقامة حاليًا، والفيلم يشارك فى بطولته خالد الصاوى وصلاح عبد الله ورانيا يوسف وفرح يوسف وآخرون، تأليف وإخراج عماد البهات.