ميرنا وليد - بيروت - بعد انتشار ​فيروس كورونا​ في لبنان قرر الممثل السوري ​معتصم النهار​ ان يتخذ احتياطاته تجنبا من ان يصاب بهذا المرض وذلك خلال تصويره الجزء الثاني من مسلسل " ما فيي". في التفاصيل، راح معتصم يفحص درجات حرارة زملائه قبل دخولهم موقع التصوير مستخدما جهازا لقياس حرارة الجسم عن بعد، فمن المعروف أن ارتفاع درجة الحرارة من أهم العوامل التي قد تحدد ان كان الشخص مصابا بفيروس كورونا أو لا وتفاعل الممثلين مع هذه الخطوة المهمة خوما من ان يعدي احدهم كل طاقم العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معتصم النهار يتخذ احتياطاته من كورونا خلال تصوير "ما فيي"..ماذا فعل؟ -بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.