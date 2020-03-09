أحمد ابراهيم يعلّق على خبر انفصاله عن أنغام

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن نشر الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​ صورة لزوجته الاولى وعايدها بمناسبة يوم المراة العالمي انتشرت العديد من الاخبار التي تقول انه انفصل عن زوجته الثانية الفنانة انغان خصوصا انهما ألغيا متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرج أحمد عن صمته لتوضيح ما جرى قائلا : الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا اسف لعدم الرد ، احب اوضح انا انفصلت عن أم اولادي في ابريل ٢٠١٩ احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو ٢٠١٩ حفاظا على استقرار اولادي ، ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من اي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة اولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو الاخر "على ذمتي" واقسم بالله لم يحدث اي انفصال "حتى الان" لكن محدش عارف بكرا جايب ايه المهم راحة ولادي قبلي شخصيا .. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لام اولادي نزلته في يوم المرأة العالمي!!

وعلى الرغم من هذا التوضيح الا ان المتابعين اعتبروا ان الانفصال قد حصل بالفعل ولو حتى ان الامور لم تصل الى الطلاق الرسمي