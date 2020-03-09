رانيا فريد شوقي تكشف سبب تعنيف والدها لها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​رانيا فريد شوقي​ أنها تعلمت من والدها الممثل المصري الراحل فريد شوقي الإلتزام بالمواعيد، وقالت: "أتذكر أنني تأخرت عن ميعاد لحوار صحافي وهذا الأمر أغضب والدي، وقام بتعنيفي أمام الصحافي ومن وقتها وأنا أحرص على الإلتزام بمواعيدي، ولا أتاخر على الإطلاق".

وأشارت رانيا الى أنها ورثت من والدها الطيبة الزائدة، وأنها تتصرف مثله في الكثير من الأمور.

يُذكر أن رانيا تشارك في مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، وفراس سعيد، ونورهان.

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