تراند اليوم : علي ربيع: اختبرت في جميع أندية مصر وفشلت

قال الفنان على ربيع انه كان بيلعب كوره في نادى طلائع الجيش و عمل مقلب في احد زملائه في الملعب فشاهده المدرب فطرده .

و أضاف ربيع خلال لقاءه مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، انه اختبر في مادى الترسانه و العديد من الامدية لكنه لم ينجح ، فقرر انه يتجه للعبة المصارعة لحد ما كسر ذراعه و قرر بعدها ترك الرياضة .

و اكد على ربيع انه لاتوجد اى صلة قرابة بينه و بين نجم ليفربول محمد لكن انا و هو أصحاب من زمان منذ ان كان لاعب في بازل السويسرى ، و في تواصل بيننا دائما هو بكلمنى و انا بكلمه أتوقع له نتائج المباريات .