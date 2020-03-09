نجوى كرم تُحيي حفلاً حاشداً في ألمانيا

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""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل الحضور من الجاليات العربية مع أغنيات النجمة اللبنانية نجوى كرم، في الحفل الحاشد الذي أحيته بأحد فنادق مدينة كولن الألمانية. حيث قدمت باقة من أغانيها بينها "ملعون أبو العشق"، "يابيي"، "ما في نوم"، "خلينى شوفك"، "الله ياخد بيدك يا سعودية"، وغيرها.

هذا وتشير المعلومات إلى أن "كرم" اتفقت مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات على تقديم 8 أغنيات جديدة بإيقاعاتٍ مختلفة ومتنوعة، وعلى فترات متقاربة، فى إطار خطة زمنية تتمثل بإطلاق كل أغنيتين معاً لتجمعهم في النهاية بألبوم واحد