أحمد ابراهيم يُلمّح لخلافٍ مع زوجته "أنغام"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







""الخليج 365"" من بيروت: شغل الموزِّع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج النجمة أنغام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي نشرهها لزوجته الأولى ياسمين عيسى بيوم المرأة العالمي. حيث علّق متابعوه على تصرفه لكونه تجاهل الفنانة "أنغام" بهذا اليوم كاتباً تعليقاً مثيراً للجدل على صورة أم أبنائه جاء فيه: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وام ولادي".

ولقد عزّز ابراهيم الشكوك حول خلافه مع "أنغام" بعدما أكمل موضحاً: "اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد.. أحب أوضح أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل ٢٠١٩ احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو ٢٠١٩ حفاظا على استقرار أولادي". واختتم المنشور قائلا: "كل ده عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".

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وأضاف: "مستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة أولادي مع حبي للطرف ده اللي مازال هو الآخر على ذمتي وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن محدش عارف بكرة جايب إيه".

وهو ما يشير بوضوح إلى خلافٍ واقع واحتمالية انفصال رغم تأكيده على حبّه لأنغام التي احتفلت في الشهر الماضي بعيد ميلاده ونشرتالصور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام". فهل يقع الإنفصال بينهما؟ ربما يكون الجواب في الأيام القليلة القادمة مع تأكيد ابراهيم على تمسكه بعائلته.

