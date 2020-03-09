شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى وجومانا مراد وويزو ينتهون من مشاهدهم بـ "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور عدد من الفنانات كضيوف شرف في مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ومن بين هؤلاء الفنانات، لقاء الخميسى، وجومانا مراد، وويزو، حيث انتهوا من تصوير مشاهدهم بشكل نهائى الأيام الماضية، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى ونانسى عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

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وكانت النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، قد بدأتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، بأحد الفيلات هناك وهوالديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

وتجتمع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت على شباك تذاكر السينما، اذ يعد الثنائى من أبرز نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع القناة المتعاقدة على عرض المسلسل جمعهما في عمل واحد، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.