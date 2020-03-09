شكرا لقرائتكم خبر عن فريق a-ha يلغى حفلات جولته الغنائية باليابان.. ويؤكد: سلامة جماهيرنا أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق الغنائي الشهير a-ha عن الغاء حفلات جولتهم اليابانية و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والتي كان من المقرر أن تبدأ بعد غد الثلاثاء 10 مارس في طوكيو، وهو الخبر الذي أزعج عدد كبير من محبي وعشاقي الفريق الغنائي الشهير.

و كشف موقع "نويز" عد تواريخ الحفلات التي تم الغائها ، فكان من المقرر إقامة حفلين يومي 10 و 11 مارس الجاري في طوكيو، إضافة الي حفل آخر يوم 14 مارس الجاري في فوكوكا ، كذلك كان من المقرر أن يحيي الفريق حفلا ضخما في 17 مارس في ناجويا.

و اصدر الفريق الشهير البيان الرسمي للتحدث عن خطوة الغاء حفلاتهم بالصين جاء فيه: "نظرا للوضع السيء بسبب "Coronavirus" ، تم إلغاء الجولة اليابانية وإعادة جدولتها من جديد، فكنا نتطلع حقا إلى رؤية جماهيرنا وأصدقائنا في آسيا ، ولكن يجب أن نحافظ علي سلامة جماهيرنا أولا .

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حفلات الفريق

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم أصبحت حفلاتهم مهددة بإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا و من أبرز هؤلاء النجوم ، هي النجمة العالمية سيلين ديون و التي من المقرر أن تحيي اربع حفلات في " Paris La Défense Arena " بفرنسا و ذلك في 26 و 27 و 30 يونيو ، و 1 يوليو المقبل ، لكن هل ستكون حفلات سيلين ديون في خطر.

وفي الواقع يمنع انتشار فيروس كورونا أهم وأشهر المغنيين حول العالم من الاستمرار في إحياء حفلاتهم، وذلك يرجع إلى أن الحكومة تمنع وجود التجمعات في الأماكن التي تضم أكثر من 5000 شخص، في حين يمكن أن يستوعب Paris La Défense Arena حوالي 40،000 متفرج لذلك هناك عدد من التكهنات حول الغاء حفلاتها .