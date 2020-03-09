الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الرابعة لملتقى أولادنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء ججازي:

تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يقام في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء العاشر من مارس، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل فاعليات الدورة الرابعة لملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي سينطلق ٢٠ مارس الجاري برئاسة سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات، وبرعاية وزارات الققافة والسياحة والآثار والشباب والتضامن والتخطيط والهجرة وعدد من الشركات والقطاعات الخاصة.

المؤتمر الصحفي من المقرر إقامتة بحضور السيدة سهير عبد القادر رئيس الملتقي، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا، الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذة الإعلام بالجامعة الأمريكية، والأستاذ محسن علم الدين المنتج السينمائي، والفنانة رانيا فريد شوقي والدكتورة انجي فايد، والفنان محمود قابيل والأستاذة فايزة هنداوي، والموسيقار نبيل علي ماهر والمهندسة رانيا حمودة والمهندسة ريم حمودة.

إضافة لعدد من الوزراء والفنانين منهم الفنانة إلهام شاهين، ومدير التصوير سعيد شيمي ومدير التصوير سمير فرج والفنانة لطيفة فهمي والأستاذ شريف جاد ،المنتج صفوت غطاس ، ،د. جيهان مديح ،المخرج مهند دياب ، الفنان نضال الشافعي، والفنان ياسر جعيصة.

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ومن ناحية أخرى قررت إدارة الملتقي تكريم مجموعة من النجوم والفنانيين وعدد من ورموز المجتمع المصرى ومن بينهم تكريم النجمة والفنانة القديرة "الهام شاهين" وذلك لدورها في تسليط الضوء علي نماذج من ذوي القدرات الخاصة بدورها في فيلم خالي من الكولسترول و فيلم وحياة قلبي وأفراحه

كذلك تكريم المخرج هشام سليمان وذلك عن مبادرتة في تقديم ذوي القدرات الخاصة بالتلفزيون

ومن المقرر أيضآ تكريم السيدة ايفيلين شاكر عن تأسيسها لأول جمعية لذوي القدرات الخاصة بمصر و الشاعر أمير طعيمة

عن مسيرته الفنية مع أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مصر.

يذكر أن حفل الافتتاح الخاص بملتقي أولادنا سيقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ٢٠مارس المقبل برعاية وزارات الثقافة والسياحة والاَثار والتضامن والشباب والتخطيط و الهجرة وعدد من الشركات والقطاعات الخاصة.